Marcelo Bielsa ante una nueva locura: Lo que necesita el Leeds United para ascender a la Premier League

El Leeds de Marcelo Bielsa, líder del Championship (segunda división inglesa), queda a apenas un punto del ascenso a la Premier League, gracias a su victoria el jueves por 1-0 ante el Barnsley.

Un tanto en propia puerta de Michael Sollbauer en la primera parte en Elland Road fue suficiente para el Leeds, a solo un paso del ascenso directo.



Preguntado sobre si el ascenso era el único objetivo o si aspiraba al título, Bielsa sonrió: "Esta pregunta solo tiene una respuesta. Todavía no hemos ascendido y hasta que no resolvamos este problema matemáticamente, no podemos hablar de más".





"Quiero reconocer el trabajo de nuestro rival de hoy, lo intentaron de todas las maneras posible y quizás merecieron otro resultado", añadió el argentino.



Con dos partidos por jugar, al Leeds le hace falta un único punto para poner fin a su travesía de 16 años sin estar en la élite.

Al equipo de Bielsa también le serviría que el West Bromwich, segundo clasificado a cinco puntos, no ganara ante el Huddersfield el viernes.



Si el West Brom gana, la próxima opción para ascender del Leeds será el sábado, cuando juega el tercer clasificado Brentford, seis puntos por detrás del líder. Si no es capaz de batir al Stoke, el equipo de Bielsa también sube.

La siguiente oportunidad sería el domingo, cuando el propio Leeds se enfrenta al Derby. Con un punto, a la Premier.



Solo los dos primeros clasificados del Championship tienen asegurado el ascenso directo. Del tercero al sexto jugarán un play off por la última plaza a la Premier League.

KIKO CASILLA UN GRAN MURO

El exportero del Real Madrid es uno de los referentes importantes del Leeds United, el español sueña con jugar en la Premier League.