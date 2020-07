Chelsea busca el fichaje del portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen

Kepa Arrizabalaga ha perdido bonos en el Chelsea de Frank Lampard. El portero español, que es top en Europa, no tiene contento, ni al técnico, peor a la dirigencia del cuadro inglés, qule busca sustituto.

Los de Stamford Bridge está haciendo una remodelación importante de su plantilla para poder aspirar a reinar de nuevo en la Premier League y en Europa y uno de los cambios que pretenden es en la portería.

Luego de fichar al delantero Timo Werner y al mediocampista Hakim Ziyech, pretenden al alemán Kai Havertz y ahora han fijado su objetivo en Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona.

SUEÑO IMPOSIBLE

Desde España aseguran que el Chelsea se ha fijado en un sueño imposible, pues de antemano sabe que el Barça no pretende la venta del alemán Ter Stegen. Aunque el equipo inglés ya haya pensado su propuesta.





En Londres siguen de cerca las negociaciones de Marc-André Ter Stegen con el Barça pare mejorar y ampliar su contrato e incluso ayer el diario The Telegraph apuntaba que estaban dispuestos a presentar una oferta económica que incluiría el traspaso de Kepa Arrizabalaga para tratar de convencer al club azulgrana.



Y aunque el Chelsea no le ha planteado tal oferta al club español, pese a las negociaciones estancadas club-agente, parece que no podría darse, pues tanto el Barcelona como el portero alemán coinciden en el deseo de alargar el contrato del portero, que finaliza el 30 de junio de 2022.



Conscientes de la imposibilidad de fichar a Ter Stegen, el Chelsea piensa en otro portero de la Liga: Jan Oblak. El meta del Atlético de Madrid es la alternativa que manejan, aunque su contratación tampoco es sencilla.