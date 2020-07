Modric tras conquistar LaLiga: ''Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano Ronaldo''

Luka Modric se encuentra en su país disfrutando de la semana de vacaciones que les permitió Zidane tras ganar el título de Liga y ahí concedió una entrevista para Sportske Novosti, en donde repasó la campaña del Real Madrid y habló de la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Segunda liga con el Madrid

''Deberíamos haber ganado más ligas, pero jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue''.

La temporada marcada por el COVID-19

''Tuvimos la continuidad de un buen juego durante todo el año, y especialmente hicimos un excelente trabajo haciendo ese acelerón final tras el confinamiento: Diez victorias consecutivas y un empate, hablan bien de este Madrid. También ganamos la Supercopa de España en enero y todavía estamos en la carrera por la Liga de Campeones''.

Total dominio tras el parón

''Honestamente, no me sorprende. Mientras estábamos confinados, todos entrenamos. Estuve en contacto con los compañeros y noté que todos estaban trabajando con alguna motivación extra. Queríamos fútbol. Cuando finalmente volvimos a entrenar juntos, sentí una conexión aún más fuerte entre los jugadores, disfrutando de estar juntos nuevamente y en pleno apogeo''.

Amistad con Sergio Ramos

''¡Mi hermano Sergio es un fenómeno! En ocho años hemos creado una relación realmente especial, pasamos tiempo con las familias, vamos de vacaciones juntos, hemos tenido fantásticas experiencias en el fútbol y éxitos juntos. Ramos es una roca de 34 años, de alto nivel competitivo, y cuando lo ves está claro lo dedicado que es y lo que ansía ganar. Es el líder de equipo y el mejor central del mundo''.

Paciencia con Hazard

''¡Eden es un jugadorazo! Me encantó verlo en el Chelsea. Realmente, desde que vino, no ha tenido suerte por las lesione. Yo pasé por esas etapas de altas expectativas y el proceso de adaptación, así que le dije que solo tenía que ser paciente. La calidad es demasiado grande, realmente necesitamos su conocimiento, pero es crucial que esté en forma. Si está listo para el City, genial, y si no, lo más importante es que al comienzo de la nueva temporada en septiembre esté completamente curado''.

El goleador Benzema

''Karim es un gran delantero con el que es un placer jugar. Su comprensión del juego, el movimiento, la alteración del equilibrio de la defensa rival es algo especial. Benzema siempre ha hecho un gran trabajo para el equipo y me alegro de que ahora haya experimentado una ovación general y una gran satisfacción por el reconocimiento de su clase''.

La sombra de Cristiano Ronaldo

''No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él''.

Su entrenador

''Zidane una vez más demostró ser una gran persona. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su situación. En este vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay manzanas podridas''.