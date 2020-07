David Villa reacciona luego de ser acusado de acoso sexual durante estuvo en la MLS

David Villa está metido en tremendo problema después que una chica que dice haber trabajado con el New York City lo acusara de acoso sexual.

“Pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo, y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada jodido día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas. Algún día”, decía el tuit de la ex trabajadora del club de la MLS, bajo el usuario de @ItsmeskylerB.

Ante esto, el ex jugador español, que será investigado por el club por esta denuncia, dio la cara y negó todo en un comunicado publicado en sus redes sociales. David Villa asegura que estas acusaciones son "completamente falsas".





Una usuaria de Twitter aseguró ser extrabajadora del club y denunció los hechos a través de la red social el pasado día 17 de julio:



David Villa lamentó lo que se ha dicho en su contra y dice que "el acoso es un problema importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones".

Comunicado completo de David Villa

Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mí una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación. Ante la situación de daño a mi reputación, quiero manifestar los siguientes puntos:



1. Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas.