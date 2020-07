El jugador del Liverpool al que no le dieron medalla por una normativa de la Premier League; Jurgen Klopp se la consiguió

Harvey Elliott (17) es una de las máximas joyas del fútbol inglés, y pertenece al Liverpool de Jurgen Kloop. El delantero va agarrando experiencia con el alemán de técnico, y por eso en la temporada que recién finalizó no alcanzó a disputar ni cinco partidos.

Pese a eso, Klopp y los dirigentes de los Reds saben que es un jugador con una proyección que promete bastante, por ende se le renovó su contrato, pues el Real Madrid lo quería. Pero el tema de Elliott ahora es otro.

Durante la consagración de campeón del Liverpool hubo un problema con él, pues las normas de la Premier League dicen que sólo recibirán medalla de campeón los futbolistas que hayan disputado al menos 5 partidos, algo que Harvey Elliott no cumplía a cabalidad.

Sobre esta regla absurda de la competición, Jurgen Klopp dijo hace algunas semanas: "No sé quien la inventó, pero es ridícula. Todos los futbolistas entrenan igual de fuerte con un objetivo. Todos merecen medalla y todos la tendrán, así tenga que producirlas yo mismo".

"Prefiero que pensemos en la regla nuevamente y lo hagamos así, si juegas un juego obtienes una medalla; si eres un portero y no juegas, deberías obtener una medalla porque entrenas cinco millones de veces durante un año y si no entrenas al más alto nivel no tienes oportunidad de ganar un campeonato", decía enfadado Klopp.

UN LÍDER, PAPÁ FUTBOLÍSTICO E ÍDOLO

Al momento de la premiación al Liverpool le dieron un total de 40 medallas para repartir entre los que cumplen el requisito y el resto, entre colaboradores y los que decida el Cuerpo Técnico.

Jurgen Klopp le consiguió medalla de campeón a Harvey Elliott para que celebrara.

Harvey Elliott no tenía derecho a recibir una medalla pues sólo disputó dos partidos en la temporada, y mientras sus compañeros celebraban con la presea colgada del cuello, él no la tenía, tras eso, Jurgen Klopp se enteró y se encargó que tuviera la suya, convirtiéndose así en el futbolista más joven en la historia en recibirla.

Rato después, una vez concluida la celebración de campeón del Liverpool, el chico posteó algo en su cuenta de Instagram: "No puedo expresar en palabras lo que significa esto para mi".