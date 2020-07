Neuer vuelve al ataque contra Ter Stegen: Menosprecia al guardameta del Barcelona con contundente frase

Manuel Neuer volvió a menospreciar a Marc-André Ter Stegen. Lo hizo durante una charla con la revista alemana '11 Freunde' donde dejó una contundente frase a sus 34 años.

"Soy el mejor", aseguró el guardameta alemán y luego se preguntó que entrenador no pondría a los mejores dejando un claro dardo a su compañero de profesión que juega en el Barcelona.



"¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años", afirmó





Esa frase la dejó luego de ser consultado por su futuro en la selección de Alemania donde su claro competidor por el puesto es Ter Stegen. El país teutón siempre se ha caracterizado por tener grandes cancerberos.

Los que luchan por la titularidad en la selección alemana son Neuer, Ter Stegen y Alexander Nübel, que ha destacado en el Schalke 04. La competencia parece será brutal.



"Cuando eres el número uno en el Bayern o en la selección, estás constantemente compitiendo. No cambia la situación", añadió Neuer sobre el puesto de titular en la escuadra nacional.

NO SE PLANEA LA RETIRADA

"Si el fútbol se convierte en una carga para mí, haré como Lahm; pero en estos momentos sigo teniendo el placer de seguir jugando".

Tras la buena temporada que han tenido en el Bayern Múnich, Neuer revela que en el vestuario del equipo bávaro quieren el triplete, esto tras haber ganado ya la Bundesliga y la Pokal, solo queda la Champions League: "Jugar contra nosotros siempre es complicado para todos los rivales".