Yaya Touré aparece entrenando con un equipo de la ¡cuarta categoría de Inglaterra!

Yaya Touré (37 años) tal parece se rehúsa a su retiro del fútbol. El ex jugador del Olympiacos, Monaco, FC Barcelona, Manchester City, entre otros, desea jugar al fútbol un par de temporadas más y por eso buscó dónde entrenar y ponerse en óptimas condiciones físicas.



El marfileño y trimundialista con su selección ha sorprendido tras aparecerse entrenando con un modesto club de la cuarta categoría del fútbol de Inglaterra como lo es el Leyton Orient, todo esto después de terminar su convenio con el Huanghai, con el cual consiguió el ascenso a la Superliga de China pero terminó su contrato en diciembre de 2019.



Sin embargo, el hecho de que haya utilizado la ropa oficial y que el conjunto de Londres de la League Two haya explotado su presencia a modo de publicidad no quiere decir que vaya a ser su nuevo refuerzo.

NO PIENSA JUGAR EN LA CUARTA CATEGORÍA

Todo indica que la presencia Yaya Touré, mediocampista del 37 años, es solo para mantenerse bien físicamente al momento que le aparezca alguna oferta.



"Creo que el entrenador y el plantel fueron fantásticos conmigo, me permitieron venir y entrenar con los muchachos. Es una gran oportunidad la de estar con compañeros de equipo, conocer gente, no es fácil en este momento con el virus", indicó Yaya al canal oficial de la institución.

El africano, que es muy respetado en el entorno del fútbol inglés, agregó que: "Estoy realmente encantado, estoy muy feliz".