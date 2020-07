Fabio Capello se confiesa: intentó fichar a Messi, su favorito para ganar la Champions y la gran decepción en el Real Madrid

El extécnico italiano Fabio Capello se encuentra de vacaciones en Marbella, España, y ahí atendió a Marca para hablar sobre a la Liga conquistada por el Real Madrid, asegurando que el cuadro blanco ha superado al Barcelona. Además se refirió a Messi y a Cristiano Ronaldo.

Una 'extraña' Liga para el Real Madrid

''Ha ganado con merecimiento, ha jugado el mejor del campeonato. Ha marcado goles y no se los han marcado. El Real Madrid ha acabado con el monopolio que tenía el Barcelona. Además, en una Liga complicada por la situación que hemos vivido. Sumado a sus merecimientos, el Real Madrid ha aprovechado el bajonazo del club blaugrana. Pero que quede claro, el Real Madrid ha ganado por méritos propios, no por los errores de los demás''.

Temporada de Benzema

''Sensacional. Se ha convertido en el referente del Real Madrid. Ha cogido la responsabilidad que no tenía cuando estaba con Cristiano. Tiene olfato de gol y lo ha demostrado, se ha quedado a punto de ser Pichichi. Los goles que ha marcado han sido decisivos. Para mí, la mejor temporada desde que llegó''.

Courtois

''Me alegro mucho por Thibaut. Siempre me ha parecido un gran portero, pero el año pasado con Navas en la plantilla me tenía un poco despistado, estuvo muy irregular. Este año ha hecho paradas clave y después de mucho tiempo, por fin el Real Madrid tiene otro Zamora''.

Sergio Ramos

''Ya estuvo conmigo y ganamos la Liga. Ya es una leyenda del Real Madrid. Capitán de los de verdad, líder dentro y fuera del campo, con calidad y sentido del juego. Es un seguro en la defensa, siempre decisivo para el equipo. Ha encontrado una fiabilidad tirando los penaltis. Debería patentar la manera de lanzarlos. ¡Y qué personalidad tiene Sergio!''.

Usted trajo a Marcelo

''Lo traje de chaval y qué buen rendimiento ha dado. Es muy grande. Puede jugar dos o tres años más. Los centros que le metía a Cristiano eran impresionantes, de los mejores que he visto en su puesto. No sé que le ha pasado este año, pero siempre digo que los entrenadores ponen a quienes creen que pueden ganar los partidos''.

Zidane

''Grande. Mi más cordial felicitación, lo ha hecho muy bien. Era muy difícil ganar este campeonato y lo ha logrado. Diez victorias y un empate, impresionante. Ha sabido entender como nadie lo que necesitaba el club. Discreto, con personalidad y confianza. Es el entrenador que mejor ha entendido las rotaciones y los cambios''.

Decepcionado por Hazard

''Desde luego, no ha sido el del Chelsea. Ha estado lesionado mucho tiempo, no se ha adaptado. Siempre le he tenido por un gran jugador. Pero vamos a ser claros, la camiseta del Real Madrid pesa mucho y a Hazard este año le ha hundido. Esta claro que la siguiente temporada va a estar mucho mejor''.

El Barcelona

''Es muy extraño, no se puede entender cómo se ha venido abajo. Fue sorprendente la salida de Valverde y con la llegada de Setién, con una filosofía muy particular, el equipo se ha desmoronado. Tiene jugadores muy buenos, pero muy veteranos. El futuro del Barcelona va a ser muy complicado a corto y medio plazo''.

Messi

''Es un genio. Para mí el mejor de todos, a la altura de Pelé, Di Stefano y Maradona. El Barcelona es Messi. Veremos qué pasa cuando se retire. Por cierto, le quise fichar con 17 años para la Juventus''.

Cristiano en la Juventus

''Muy bien, cerca de ser nuevamente campeón, se le ve contento. Además, mete muchos goles y muy bonitos, que es de lo que se trata''.

Su favorito para ganar la Champions League

''Mi favorito, lo dije en septiembre, es el Manchester City, pero, ojo, que el Bayern Múnich lo está haciendo muy bien''.

¿No tiene posiblidades el Real Madrid?

''Es su competición natural. El Real Madrid es el Real Madrid sobre todo en Champions. Tiene una vuelta complicada, debe marcar dos goles sin que le marquen y además falta Ramos. Es muy difícil, pero si hay un equipo que puede hacer algo grande en Champions es el Madrid. Vamos a ver cómo llegan los dos equipos, cómo le juega Zidane a Guardiola, si con cinco centrocampistas, dos laterales que suban, con dos arriba... El Madrid juega muy bien al contraataque. Habrá que ver, pero puede pasar cualquier cosa''.