Mexicano Gerardo Arteaga jugará para el Genk de Bélgica

El futbolista mexicano Gerardo Arteaga fue fichado por el club Genk de la primera división de Bélgica, informó la noche del domingo el Santos de México, equipo formador del joven lateral izquierdo.

"Gerardo Arteaga vivirá su primera experiencia con un club internacional, luego de ser transferido de forma definitiva al Genk de Bélgica", informó el Santos en un comunicado de prensa.

El Genk compró al jugador mexicano en 3,5 millones de euros y le ofreció un contrato por cinco temporadas.

"Estoy en Santos desde mayo de 2013; tengo sentimientos encontrados ahora que me va a tocar salir de este club que me dio todo. Estuve siete años aquí, cuatro años viviendo en casa club, donde me formé", comentó el lateral izquierdo tras concretarse su fichaje.

Te puede interesar: De Bruyne y su golazo a lo Play Station con el Manchester City

El defensor de 21 años debutó en la primera división mexicana el 1 de octubre de 2016 y ganó un título de liga con los 'Guerreros' del Santos en el torneo Clausura-2018.

Su último partido con la escuadra santista fue el sábado en la derrota ante Cruz Azul por 2-0 en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Con la selección mexicana mayor ha jugado cinco partidos amistosos, cuatro en 2018 bajo el mando del entrenador brasileño Ricardo Ferretti y uno más en 2019 con el técnico argentino Gerardo Martino.

Arteaga será el cuarto futbolista mexicano en la primera división del balompié belga después de Carlos Hermosillo (Standard Lieja), Guillermo Ochoa (Standard Lieja) y Omar Govea (Excel Mouscron, Antwerp y Zulte Waregem).

Ver: Catar confirma su candidatura para los Juegos Olímpicos de Tokio 2032