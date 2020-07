Barcelona se enfrasca en una guerra con Arthur: Le abren un expediente disciplinario

Arthur Melo y el FC Barcelona están en guerra. El club y el jugador parece que no terminarán bien la relación. El futbolista brasileño se tenía que integrar ayer a las prácticas del club pero no lo hizo.

El mediocampista de 23 años notificó al equipo culé que no lo haría porque prefería quedarse en Brasil esperando final de temporada y unierse a la Juventus.



Barcelona le dio un tiempo de 24 horas para que presentara este día y al no hacerlo, han decidido abrirle un expediente disciplinario.





Ahora se estudiará qué castigo se le impone por saltarse el régimen interno del vestuario. La dirección deportiva, con Eric Abidal al frente, junto con el departamento jurídico del club y el CEO del equipo, Òscar Grau, estudiaron de forma conjunta el caso.

Una de las posibilidades según Mundo Deportivo, es que, aparte de sancionarle, al brasileño se le descuente la parte proporcional del mes de contrato que le resta con el Barça hasta que acabe la Champions League.



Por su parte, Arthur, no se hizo presente aduciendo que no lo hizo porque no quiere estar donde sabe que no va a jugar y donde no pinta nada a pesar de estar aún en nómina del Barça. El entorno del brasileño transmite que el jugador tiene la sensación de que hay una directriz dada al cuerpo técnico para que no juegue más.

El argumento sería que si juega y lo hace bien, dejaría en mal lugar a los que han decidido venderlo a la Juventus. A Arthur también le ha dolido que desde el club, y más concretamente Setién, deslizase que se había ‘borrado’ del viaje a Vitoria aduciendo unas molestias que el jugador dice que son ciertas.