"Ví a Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff, pero el mejor es Messi"

Durante años se debate sobre quién es el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Sobre la mesa se escriben muchos nombres, pero no hay un acuerdo final, no hay un consenso sobre el tema. Tal parece, para muchos, Cristiano Ronaldo no entra en escena.

Por eso Humberto Maschio, quien es una gloria del fútbol argentino y que fue campeón de Liga en 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967 con el Racing Club, y que además ganó la Copa América 1957 con la Selección Argentina y disputó el Mundial de 1962 con la Selección de Italia habló sobre el tema y se decantó por Lionel Messi como el mejor de la historia.



Fueron muchos grandes jugadores a los que enfrentó y con los que compartió plantel. A muchos otros se conformó con verlos jugar, pero eligió a Lionel Messi como el mejor de todos.

Humberto Maschio, legendario jugador argentino que jugó con Italia, reconoce a Messi como el mejor.

"Los vi a Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff, pero el mejor es Messi. Los vi a todos, a algunos los enfrenté y para mí Leo es el mejor de todos", expresó en una entrevista con El Clarín.

"El Charro Moreno, Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff, un poco menos, fueron unos genios, enormes jugadores cada uno en su tiempo, pero la velocidad en aquella época era diferente. Analizá los goles de Messi. Patea por debajo de las piernas del rival con el arquero tapado, eso lo hace grande. Además, no es de correr mucho en la cancha, pero cuando lo hace, tiene la gran virtud de que lleva la pelota pegada al pie. He visto jugadores con una rapidez increíble, pero cuando tenían la pelota, mermaban la velocidad, en cambio este pibe lo hace de una manera fantástica", añadió a su discurso.



Humberto Maschio, ídolo del Racing Club, tiene un palco con su nombre en Independiente. "Sí, porque gané la Libertadores del 73'. Siempre comentamos con amigos que antes nadie te decía nada. Jugábamos contra Independiente de visitante, almorzábamos en Racing y nos íbamos caminando a la cancha, con hinchas alrededor y todo era muy tranquilo. Había otro tipo de expectativas y menos plata en juego", concluyó Maschio.

Como entrenador el 'Bocha' Maschio sacó campeón a Independiente de la Copa Libertadores 1973 y la Copa Interamericana del mismo año. También dirigió a la Albiceleste, y como estratega de La Academia, haciendo dupla con Gustavo Costas, hizo debutar a un tal Diego Alberto Milito.