Esperanza para el PSG: Kylian Mbappé sorprende a los médicos y podría jugar en Champions contra Atalanta

Kylian Mbappé da esperanza al PSG de cara al duelo de Champions League contra Atalanta, el francés ha sorprendido y se está recuperando rápido para el duelo.

Según informa L'Equipe, el delantero apuntaba a ser baja para el crucial encuentro de cuartos de final, pero ahora su situación ha tomado un giro distinto.





Mbappé ya se perdió la final de la Copa de la Liga ante Lyon por lesión. El jugador apareció sin muletas para festejar con sus compañeros y eso fue sorpresa.

PSG es el gran favorito para pasar de ronda y buscará una semifinal histórica para cumplir el objetivo de conseguir el trofeo que tanto quieren, la Champions League.

LA BAJA QUE TENDRÁ ATALANTA

Josip Ilicic es uno de los mejores jugadores que tiene el sorprendente Atalanta en la Champions League, el esloveno fue clave para que los italianos estuvieran en los cuartos de final del torneo.

Según Sky Sports Italia, Ilicic está sumergido una tremenda depresión y no tiene cabeza para estar en un partido tan importante como el que ha dejado el sorteo de la Champions League.



Josip se encuentra en su país ya que atraviesa duros problemas personales que lo han llevado a pensar en retirarse del fútbol a sus 32 años.