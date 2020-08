Gianni Infantino seguirá siendo presidente de FIFA, pese al proceso penal en Suiza  

Gianni Infantino seguirá ejerciendo como presidente de la FIFA, anunció la instancia este domingo en un comunicado, pese al proceso penal abierto por la justicia suiza contra el patrón del fútbol mundial por sospechas de colusión con el dimisionario jefe de la fiscalía suiza.

"La FIFA y el Presidente de la FIFA desmienten categóricamente toda insinuación o alusión según la cual el Presidente de la FIFA habría intentado en algún momento ejercer cualquier tipo de influencia indebida sobre el Fiscal Federal de Suiza", indicó la instancia en un comunicado difundido este domingo.





"El presidente de la FIFA seguirá ejerciendo plenamente sus funciones en el seno de la FIFA y asumiendo sus responsabilidades. Y al mismo tiempo, seguirá cooperando con las autoridades de Suiza y de todo el mundo", añadió el texto.



El fiscal federal extraordinario, Stefan Keller, abrió el pasado jueves un proceso penal contra Infantino al considerar que existen "elementos constitutivos de un comportamiento punible".

En concreto, la justicia suiza investigará si Infantino cometió "abuso de autoridad", "violación del secreto de función" y "obstaculización de la acción penal", explicó la fiscalía suiza.



El origen del proceso es un encuentro de Infantino con el fiscal general Michael Lauber y con el primer fiscal de Haut-Valois, Rinaldo Arnold, contra el que también se ha abierto un proceso penal.



Lauber dimitió de su cargo el pasado 24 de julio después de meses en el disparadero por su gestión en los procesos relativos al FIFAgate, el vasto escándalo de corrupción que afectó a la máxima instancia futbolística en 2015.





Varias reuniones informales entre este magistrado e Infantino, en 2016 y 2017, fueron reveladas por la prensa y sobre todo por Football Leaks en 2018, lo que hacía sospechar una supuesta colusión.



La FIFA asegura en su texto que Infantino nunca ocultó esas reuniones y critica el proceder de la justicia suiza.



"No había ni hay absolutamente ninguna razón para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo. No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal", aseguró la instancia.