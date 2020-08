El Real Madrid se carga a Bale: el último lío antes de enfrentar al Manchester City en Champions

El Real Madrid tiene claro que no puede seguir pagándole un año más a Gareth Bale porque es uno de los jugadores que no entra en los planes de Zidane para la próxima temporada, pero el futbolista parece no estar dispuesto en dejar la institución.

Los dos jugadores con las cláusulas más altas del mundo

Ambas partes están totalmente desconectadas pese a que el galés tiene contrato hasta junio del 2022. Su representante aseguró hace unos días que el jugador no saldrá del equipo, pero la última imagen desvelada en redes sociales ha despertado los rumores de su salida.

El conjunto merengue dio a conocer su nueva indumentaria de cara a la siguiente campaña, pero se han 'cargado' a Bale al momento de presentar las camisetas en las tiendas oficiales.

Tal y como publicó un aficionado en Twitter, en una de las tiendas del Real Madrid no aparece la del galés. En la foto se aprecia el 9 de Benzema, luego la 10 de Modric y después se salta al dorsal 12 que pertenece a Marcelo sin figurar el 11 de Gareth.

El polémico gesto de Bale que indignó a la afición del Real Madrid

La foto del usuario llamado Álvaro se volvió rapidamente viral y muchos aseguran que Bale saldrá del equipo a final de temporada y otros piden que ya hagan ''oficial'' su salida, algo que parece muy difícil porque el Madrid sigue sin tener ofertas formales sobre su escritorio.

Lo que podría ser una simple anécdota no hace más que acrecentar los rumores sobre una separación total entre el club y el futbolista.

Temporada de Bale

El extremo de 31 años ha jugado 20 partidos esta temporada entre todas las competiciones y solo ha marcado tres goles.

El Real Madrid enfrenta el próximo viernes al Manchester City por la vuelta de los octavos de final de Champions y veremos si Gareth será tomado en cuenta o seguirá haciendo de las suyas desde el banquillo.