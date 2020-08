Día, horarios y quién transmite: la agenda de fútbol con el regreso de la Champions y Europa League

Acabó la espera, entramos en la 'semana Champions', el mejor torneo de clubes en el mundo regresa y nos trae partidazos para disfrutar en casita.

Primero se tendrán que definir los cuatro restantes cupos para los cuartos de final de la competición, donde ya están instalados, Atlético de Madrid, Leipzig, PSG y Atalanta.



Para el viernes 07 de agosto comenzamos con dos platillos fuertes, Real Madrid y Juventus buscan remontar los marcadores de la ida para poder avanzar de ronda en la Champions.





El conjunto de Zidane, perdió 2-1 en casa y está obligado a ganar por dos goles de ventaja si quiere superar los octavos de final ante un duro Manchester City que no quiere hacer el ridículo.



Por su parte, Juventus y Cristiano Ronaldo necesitan ganar al Lyon por ventaja de dos también para estar en los cuartos, la 'Vecchia Signora' viene de ganar su noveno título consecutivo de la liga italiana.

Para el sábado tenemos de igual forma, dos partidazos, Barcelona-Napoli y Bayern Múnich-Chelsea. El Barca busca cerrar una eliminatoria que quedó 1-1 en la ida y no quiere sorpresas en el Camp Nou.



En cambio, los bávaros quieren cerrar una llave que ya parece liquidada tras ganar en Londres 3-0 la ida con una gran actuación de Serge Gnabry que marcó doblete.

HORARIOS DE LOS PARTIDAZOS DE CHAMPIONS

Viernes

Manchester City-Real Madrid (1:00 P.M)

Juventus-Lyon (1:00 P.M)



Sabádo

Barcelona-Napoli (1:00 P.M)

Bayern Múnich - Chelsea (1:00 P.M)



LA EUROPA LEAGUE TAMBIÉN ENTRA EN ACCIÓN

La UEFA Europa League regresa también esta semana y lo hace en su fase de octavos de final, todos estos equipos reunidos en Alemania disputarán los partidos de vuelta.



Miércoles



Shakhtar Donetsk - Wolfsburgo (RESULTADO DE LA IDA: 2-1 Hora: 10:55 A.M)



Copenhague - Istanbul Basaksehir (RESULTADO DE LA IDA: 0-1 Hora: 10:55 A.M)



21.00 Manchester United - LASK Linz (RESULTADO DE LA IDA: 5-0 Hora: 1:00 P.M)



Inter - Getafe (Fue suspendido por el coronavirus, se jugará a partido único. Hora: 1:00 P.M).



Jueves



Sevilla - Roma (Fue suspendido por el coronavirus, se jugará a partido único. Hora: 10:55 A.M).



Bayer Leverkusen - Rangers (RESULTADO DE LA IDA 3-1 Hora: 10:55 A.M)



Basilea - Eintracht Fráncfort (RESULTADO DE LA IDA 3-0 Hora: 1:00 P.M)



Wolverhampton - Olympiacos (RESULTADO DE LA IDA 1-1 Hora: 1:00 P.M)



'MLS IS BACK' ENTRA EN SU FASE FINAL

El torneo de la MLS ya vive su etapa de semifinales, en la primera llave se medirán el miércoles Philadelphia Union vs Portland Timbers y en la segunda se estarán enfrentando el jueves, Orlando City vs Minnesota United.



Ambos partidos se jugarán en un mismo horario, 7:00 P.M hora de Honduras. Cabe destacar que ningún legionario hondureño estará en esta fase del campeonato. Ambos partidos serán transmitidos por ESPN.

JORNADA TRES DE LA LIGA MX

La Liga MX entra en su tercera jornada con varios partidazos destacables, la fecha se jugará entre jueves, viernes, sábado y domingo.





Jueves

Pachuca - Querétaro (6:00 P.M)

Tijuana - Tigres (8:00 P.M)



Viernes

Necaxa - América (6:00 P.M)

Mazatlán - Toluca (8:30 P.M)



Sábado

Cruz Azul - León (6:00 P.M)

Monterrey - Santos (6:00 P.M)

Chivas - Puebla (8:00 P.M)



Domingo

Pumas - Juárez (11:00 A.M)

Atlético San Luis - Atlas (6:00 P.M)