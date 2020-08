Real Madrid: Benzema revela el violento deporte que le gustaría practicar cuando se retire

Karim Benzema volvió a usar su canal en Youtube para interactuar con sus miles de seguidores y se divirtió con los comentarios y consultas hacia su persona. El francés lo ha hecho durante la cuarentena para que la afición pueda conocerlo un poco mejor.

Una de la preguntas que recibió el delantero fue cuando le pidieron que nombrara a sus atletas favoritos de toda la historia. El ariete fue contundente y dijo que ''Ronaldo (Nazario) es quien me hizo amar el fútbol'' y señaló a Michael Jordan y Mike Tyson para ampliar su respuesta a otros deportes.

En esa línea, Fouad Ezbiri, campeón del mundo del kick boxing, le consultó si le gustaría probar suerte en el combate más adelante, teniendo en cuenta que su carrera como futbolista está cerca de terminar.

''Sí, es verdad que me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro'', admitió Benzema.

Si bien tendrá tiempo para marcar un estilo propio, el atacante madridista volvió a señalar a Mike Tyson, a quien admira por ''sus actuaciones en el ring, su determinación y por haber surgido desde la nada''.

¿Por qué no ejecuta los penales?

Por otro lado, Karim aprovechó para explicar por qué no se encarga de las pelotas paradas en el Real Madrid. ''Sé patear penales y las faltas, pero después los ejecuta Ramos que lo hace super bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno... está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin patear penales''.

El 'Gato' sigue afinando la puntería porque el viernes deberá enfrentar al Manchester City por la vuelta de los octavos de final de Champions y su escuadra necesita ganar con un 0-2 para estar en la siguienda ronda.