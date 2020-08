Cristiano Ronaldo medita jugar en el PSG: ''Su salida de la Juventus antes del confinamiento era muy probable''

¡Bombazo en París! El delantero portugués Cristiano Ronaldo estaría meditando salir en cualquier momento de la Juventus para encarrilarse al vigente campeón de Francia, el PSG.

CR7 predice los cinco jugadores que serán estrellas mundiales

Así lo confirmó este martes France Football, asegurando que al luso le atrae la idea de vivir en la 'Ciudad del amor' en busca de nuevos retos que aumenten su envidiable carrera como profesional.

El conjunto parisino es un experto en acomenter fichajes de alto calibre como lo fue en su momento Neymar y Mbappé, por quienes pagaron más de 300 millones de euros, sin mencionar las llegadas de Ibrahimovic, Di Maria, Cavani, entre otras grandes figuras.

''Cristiano no está descontento, pero tampoco contento'', apunta la citada fuente. ''Su salida de la Juventus antes del confinamiento era muy probable'', añaden.

Todo se remonta a una cena después de enfrentarse al Lokomotiv en Champions donde CR7 no estaba convencido con el rendimiento de la Juve pese a ganar por 2-1. Esa misma noche, el atacante de 35 años comentó a sus allegados la idea de jugar en el PSG.

Las revelaciones d ela mujer que le regalaba hamburguesas a Cristiano

Cristiano habría estado decepcionado con el trabajo de su entrenador Maurizio Sarri porque le generaba dudas, y se ilusionó con el hecho de poder formar un tridente brutal junto a Neymar y Mbappé.

No obstante, la ideal del futbolista no concuerda con la del PSG, ya que el equipo francés no contempla, por ahora, realizar una contratación de esa magnitud. Pero la posibilidad está sobre la mesa y con la dirección del presidente Nasser Al-Khelaifi nunca se sabe lo que pueda deparar el mercado.

Temporada de Cristiano

El astro portugués disputó 33 partidos esta campaña en la Serie A y quedó como segundo máximo goleador del torneo con 31 tantos y 6 asistencias, solo por detrás del italiano Ciro Immobile que acabó con 36 dianas y 8 asistencias.

Cabe mencionar que todas las esperanzas están sobre Cristiano Ronaldo en la Champions. El cuadro bianconero recibe el próximo viernes al Lyon por la vuelta de los octavos de final y una eliminación pondría en peligro la continuidad del luso en Italia.