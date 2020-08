Las revelaciones de Neymar a tres años de su 'traición' al Barcelona: ''Estoy en mi mejor momento''

El 3 de agosto del 2017 el brasileño Neymar Jr. agitaba el mercado de fichajes tras abandonar sorpresivamente el Barcelona para convertirse en nuevo jugador del PSG.

Hace tres años que 'Ney' se convirtió en el traspaso más caro de la historia del fútbol (222 millones de euros) por el pago de su cláusula de rescisión y entre periodistas y aficionados lo catalogaron como una de las mayores traiciones.

''Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar. Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido'', asegura el delantero, en declaraciones que recoge Marca.

Neymar afirma que siempre ha estado para el PSG desde su llegada y prueba de ello son los cuatro títulos que ha conseguido el club en la atípica temporada 2019-20.

''Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champios. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca'', apuntó el atacante.

Por último, el jugador se refiere a la adaptación del fútbol francés y su estilo de juego. ''Es un tipo de fútbol con marcajes pesados, con jugadores jóvenes con mucha habilidad y rapidez. Mi recurso es driblar para llevarme al defensa y ayudar a mis compañeros a que marquen. Así es como me gusta jugar''.

Su paso por el PSG

Durante su estancia en el conjunto parisino, Neymar ha hecho historia como el brasileño con más anotaciones con 74 en 85 partidos disputados.

El exjugador del Barcelona ha levantado nueve títulos con el PSG y su mentalidad ahora está puesta en la Champions, donde lograron clasificarse a los cuartos de final para enfrentar al Atalanta, tras echar al Borussia Dortmund.