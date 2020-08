Así quedaron definidos los cuartos de final de la Europa League, Inter y Manchester United los favoritos

La Europa League ya conoce los duelos que habrá en los cuartos de final de la competición. Los ocho clasificados son, Manchester United, Inter, Bayer Leverkusen, Sevilla, Copenhague, Shakhtar, Basel y Wolverhampton.

Las llaves ya están definidas y nos daremos el gusto de ver grandes partidazos en esta fase de la segunda competición más prestigiosa de clubes después de la Champions.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES

Lunes

Inter vs Leverkusen (1:00 P.M)

Manchester United vs Copenhague (1:00 P.M)



Martes

Shakhtar vs Basel (1:00 P.M)

Sevilla vs Wolverhampton (1:00 P.M)



*Los partidos serán transmitidos por ESPN y Fox Sports*

Inter de Milán y Manchester United son los grandes favoritos para llevarse la Europa League 2019/20. No hay que descartar al Sevilla que es el gran rey de la competición.



Los españoles se medirán al Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez en uno de los encuentros atractivos de los cuartos de final.