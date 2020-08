Así se resolvió la crisis en Barcelona: Vidal reveló los detalles de la reunión entre Messi y Setién

Perder la liga española para el Barcelona fue un golpe demasiado duro en la temporada y eso generó un clima tenso dentro del vestuario y el cuerpo técnico que comanda Quique Setién.

Te puede interesar: Mercado de fichajes: Barcelona compra atacante, bombazo del Real Madrid y Cristiano Ronaldo es noticia



Ahora ya solo les queda competir por la Champions League, un viejo objetivo que tiene el Barca y que no ha podido ganar en los últimos años.



Barcelona entró en crisis luego de la reanudación de las actividades y tras la derrota ante Osasuna hubo una reunión entre Messi, capitán azulgrana y Quique Setién. Arturo Vidal contó detalles.





Todo esto lo hizo en una entrevista con Mundo Deportivo: "Yo siempre he estado a gusto acá, y los jugadores tienen que estar a gusto para tratar de dar el máximo, pero últimamente no estaba pasando eso, y ahora claramente la actitud ha cambiado de todas partes y estamos todos con mucha confianza para luchar por este título (Champions)", comenzó diciendo el chileno.

LEER MÁS: "Pep Guardiola los quiere hundir": Las principales portadas del mundo sobre el Manchester City-Real Madrid



Sobre el futuro de Quique Setién mencionó: "La gente te pide resultados y cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance por el bien del club. En el futuro se tiene que ver, la gente que está a cargo tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el Barcelona. En ese sentido lo dije, no diciendo ya que se tenga que cambiar. Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo, tendrá que tomar decisiones".



Arturo Vidal destacó que dentro de la reunión no solo fue entre Messi y Setién, si no que hubo otra donde solo estaban los jugadores y se dijeron las cosas a la cara.

MÁS: Quique Setién se pronuncia sobre su futuro en Barcelona y del tema caliente de Arthur



"Todos sabemos lo que pasó, la oportunidad que perdimos de levantar la Liga, así que ahora tenemos todos claro que la Champions no la podemos dejar pasar. El corazón lo vamos a dejar porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions".



Vidal aseguró que se ve levantando la 'Orejona' en Lisboa, es el unico título que le falta al Chileno en Europa.