La reacción de Guardiola luego de eliminar al Real Madrid y señala cuál es el mejor equipo del mundo

El técnico catalán Pep Guardiola se mostró muy satisfecho en rueda de prensa luego de eliminar al Real Madrid de la Champions League y fue consultado por el tema de Bale, quien decidió no ser convocado para no enfrentar a su club.

Cuartos de final

''Muy satisfecho por ir a Portugal, sobre todo por los jugadores. Creo que hicimos cosas muy buenas, sobre todo en la segunda parte. En la primera parte lo intentamos, pero nos costó más. En la segunda creamos buenas ocasiones de gol y Courtois hizo paradas increíbles. Creo que merecimos estar en la siguiente fase''.

Errores del Madrid

''En esta competición te penalizan mucho, pero quiero destacar a Gabriel Jesus por su intuición. Ha sido decisivo aquí y en Madrid. Lo importante es que nosotros no cometimos errores atrás más allá de una jugada de Laporte. Eso nos había penalizado antes y lo corregimos''.

La Champions

''Siempre es difícil. No quiere decir nada que hayamos eliminado al Madrid para ser favoritos. Solo hay que mirar los equipos que hay y los que han eliminado. Es impresionante eliminar al Madrid, pero ahí está el Atlético que eliminó al mejor equipo del mundo, el Liverpool''.

Ilusiona al City

''Esto supone un paso importante. Creo que hemos hecho un partido muy bueno, pero eres un gran club cuando ganas títulos. Es muy importante eliminar a un equipo que ha ganado 13 Champions, pero lo que queremos es ser campeones. Es muy importante cuando eliminas a un equipo así. Para ellos es normal estar en las rondas finales, ese es nuestro objetivo, tener gran presencia en Europa''.

Real Madrid

''No me ha decepcionado. Quiero dar mérito a lo que hicimos. La razón es del que gana. Los ves jugar y cómo juegan estos partidos y entiendes lo que son. Admiro mucho al Madrid, aunque digan que le hago la pelota. Y digo que LaLiga es lo más importante, y me llamaron antimadridista. No hago nada por quedar bien. Digo lo que pienso. Tengo una gran relación con Raúl, Hierro, Chendo, Del Bosque... Digo las cosas de corazón''.

Bale

''No puedo opinar. No es un jugador que nos interese''.

Suplencia de Vinícius

''Lo mismo, no puedo opinar. Seguro que Zidane ha elegido lo mejor para su equipo. Era una de las opciones''.