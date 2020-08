Desvelan detalles de la etapa más oscura que vivió Iniesta en el Barcelona: ''Lo llevó muy en secreto''

Marcos López, periodista y guionista español, concedió una entrevista a Infobae en donde revela algunas escenas inéditas sobre el documental que realizó basado en la vida de Andrés Iniesta (el héroe inesperado). Según cuenta el colaborador de la Cadena Ser, el futbolista vivió una ''etapa oscura'' en el Barcelona.

A través de la obra, que está disponible en DirecTV Go, su intención era revelar el lado más humano del mediocampista y para ello viajó por varios países del mundo hasta llegar a Japón para hablar personalmente con Iniesta.

''Durante más de dos horas le conté todo lo que quería hacer y él simplemente anotaba en una libreta lo que le decía. Cuando nos despedimos tenía dudas sobre si aceptaría o no, hasta que esa misma noche me escribió por WhatsApp un mensaje que me llenó de satisfacción: ¡Vamos!'', relata López.

Iniesta sufrió una depresión cuando se encontraba en la cima del mundo y ese fue uno de los temas sensibles que encaró el documental. ''Desde que marcó el gol en Stamford Bridge (contra el Chelsea en semifinales de la Champions 2008-09) hasta el que hizo en la final de Sudáfrica (contra Holanda en 2010) atravesó su mejor momento deportivo, pero también fue su período más oscuro desde el punto de vista personal'', confesó el periodista.

Mari Luján, madre de Iniesta, fue la que habló por primera vez de la crisis interna que atravesó su hijo cuando jugaba en el Barcelona. Una noche, cuando todos ya estaban dormidos, la mujer se sorprendió por el llamado a la puerta de su casa. ''Era Andrés, y me pidió si podía venir a dormir con nosotros...''.

La sensación fue desesperante. ''No tenía más ganas de nada y me decía que se había olvidado de jugar al fútbol'', reveló, por su parte, uno de los amigos de la infancia del jugador.

Pero ni sus compañeros, ni el propio Pep Guardiola eran conscientes del verdadero problema que atravesaba Iniesta. ''No sabía cómo tratarlo, porque nunca me había pasado que un deportista de ese nivel sufra esa situación. Lo único que le dije fue que si no se sentía bien, podía irse cuando quisiera'', comentó el entrenador catalán.

''Lo llevó muy en secreto. Nadie era consciente de lo que le pasaba realmente. Por eso, cuando Pep le comentó eso, los compañeros flipaban porque a los 20 minutos de iniciada la práctica se iba para la casa. Siempre ponía alguna excusa por su estado de ánimo, ya sea una lesión o la muerte de su amigo Dani Jarque'', detalló Marcos López.

Incluso Piqué le pidió disculpas por desconocer la situación que atravesaba. ''Lo hubiera ayudado de verdad'', comentó el zaguero.

Según señala el guionista, existe una relación entre el niño de 12 años que lloraba en La Masía por el desarraigo que sufrió cuando partió rumbo a Cataluña y tuvo que dejar a su familia. ''Si bien los padres iban a visitarlo una vez por mes, cada vez que volvían a su pueblo significaba un dolor muy intenso para Andrés. Y cuando ya era capitán del Barça pasó por ese período de depresión del que salió muy fortalecido. En la actualidad, todos los días trata de ser mejor persona''.

Lo curioso fue cuando llegó la rivalidad entre Barcelona-Real Madrid en su pico de furia. Los duelos entre Mourinho y Guardiola suponían batallas en los Clásicos, aunque muchos de sus protagonistas fueran compañeros en la Selección. ''Sergio Ramos me decía que no le podía pegar ni una patada a Andrés y se descargaba con Messi. Él sentía que era imposible dejarle una marca a Iniesta y nunca le pegó. En cambio a Leo sí que le daba leña'', detalló López.

En 2010 se produjo lo que todo el mundo conoce: el golazo de Iniesta a Holanda para darle la primera Copa del Mundo a España. El mediocampista festejó con mucha euforía y debajo de su camiseta tenía una dedicada para su mejor amigo, Dani Jarque.

''Ningún compañero sabía que la tenía puesta y cuando hizo el gol dijo que sintió una fuerza del cielo que le quitó la camisa de la selección para mostrar el mensaje que tenía. Fue un homenaje de Andrés a su amigo'', dijo el reportero.

El trabajo de Marcos López fue una gran travesía, ya que el documental cuenta con testimonios de Messi, Neymar, Xavi, Vicente Del Bosque, Sergio Ramos, Buffon, Van Gaal, David Villa, Busquets y tantas otras figuras.

''Contamos cosas que ni siquiera Iniesta sabía de su propia vida. Creo que él no sabe, o no quiere saber, todo lo que representa en el fútbol mundial'', cerró el guionista.