Arremeten duro contra Zidane: ''Quiere quedar bien con todos, no tiene ni idea, no digan más mentiras''

Pese a los graves errores de Varane ante el Manchester City, la afición del Real Madrid señala a Zinedine Zidane como uno de los principales culpables de la eliminación en la Champions League por su falta de estrategia y por relegar a jugadores como Gareth Bale y James Rodríguez.

El futuro del francés en el conjunto merengue se vio amenazado cuando la Juventus despidió a Sarri y comenzaron a especular con su posible llegada al banquillo bianconero. Sin embargo, los rumores fueron despejados rapidamente porque ese mismo día anunciaron a Pirlo como el nuevo DT.

Una gran parte de la hinchada madridista considera que 'Zizou' debe seguir como entrenador del Real Madrid, pero con la condición de que vengan fichajes de renombres. Por otro lado, hay muchos que creen que el galo debe dejar el puesto y la directiva buscar un técnico que maneje mejor los partidos.

Fue el caso que se dio en El Chiringuito cuando el exportero argentino Hugo Orlando Gatti aseguró que respeta mucho a Zidane por su carrera como jugador, pero como técnico deja mucho que desear y sus logros han sido solo golpes de suerte.

''A Zidane no puedo defenderlo como técnico, no tiene idea, quiere quedar bien con todos, no digan más mentiras'', expresó muy enojado el 'Loco', asegurando que ''arriesgo mucho diciendo esto porque amo a Florentino, es el que me banca, lo defiendo siempre pero no debería hablar así porque él trajo a Zidane, lo estaría culpando, pero lo hago porque Florentino tiene que despertar''.

Para Gatti, Zidane no ha podido cambiarle la imagen al club a pesar de que ganó la Liga y cree que Santiago Solari fue el único que intentó hacer algo distinto, pero la directiva no se lo contempló.

''El Madrid siempre ganó por la historia, por sus buenos jugadores, pero por equipo no gana. El único técnico que tuvo una cierta idea de cambiar al Madrid fue Solari, pero el Barcelona le ganó los dos partidos y lo echaron''', señaló el exportero de River y Boca.

Por último, Gatti afirmó que el Real Madrid ganó las tres Champions seguidas porque contaba con grandes jugadores como Cristiano Ronaldo y Di María y no por el trabajo táctico de Zidane.