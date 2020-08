La pelea entre Figo y Luxemburgo tras compartir en el Real Madrid: ''Fiera, para mí fue el peor, muy malo''

El entrenador del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, respondió a las críticas de Luis Figo hacia su persona y le recordó que su salida del Real Madrid fue por decisión de la directiva y no porque él lo quiso.

El técnico brasileño conquistó el Campeonato Paulista el pasado sábado tras derrotar desde los penales al Corinthians, un campeonato por el que recibió los elogios de Rivaldo, su antiguo pupilo.

''Palmeiras, felicidades por un título más que merecido. Yo tuve grandes entrenadores, pero usted, Luxemburgo, fue el mejor. Todo lo que hoy hacen los entrenadores de Europa, usted ya lo hacía 25 años atrás'', dijo el exmediocampista del Barcelona.

Sin embargo, Luis Figo reaccionó a la publicación de Rivaldo y no dudó para expresar su descontento con el extécnico del Real Madrid: ''Fiera, para mí fue el peor, muy malo''.

Tras las declaraciones del luso en redes sociales, Luxemburgo dijo que prefiere quedarse con la opinión de Rivaldo, quien lo reconoció como ''el mejor que entrenador que tuve".

El estratega de 68 años insinuó además que el dardo de Figo se debe a que el portugués le culpa de su salida del conjunto merengue, lo que no es cierto, según explicó. ''Él salió del Madrid en un momento en el que tenía que salir. El club quería que saliera'', pero ''el jugador no consigue entender que eso es algo que forma parte de fútbol profesional: salir de un club e ir a otro''.

Sin rencor con Figo

Luxemburgo añadió que no le ''guarda rencor'' a Figo y que está en su derecho opinar de esa forma. ''Pero yo me quedo con la opinión de Rivaldo, que, como Figo, no fue un cualquiera, fue un jugador de altísimo nivel. Deja la opinión de Figo quieta'', le dijo al periodista en la rueda de prensa virtual.

En 2005, Luxemburgo dirigió al Real Madrid, y antes de terminar ese año fue destituido, si bien en los meses del verano de ese año tuvo que afrontar la controvertida salida de Figo, que se marchó al Inter de Milán.