Kyle Walker: "El Manchester City necesita una Champions para ser una potencia"

Para el defensor inglés Kyle Walker (30 años), el Manchester City, club donde él juega, necesita ganar la Champions League para establecerse verdaderamente como una potencia del futbol de Europa.



El City ha ganado cuatro títulos de la Premier League en la última década, pero no ha logrado avanzar más allá de las semifinales de la Champions League durante ese período. El equipo de Pep Guardiola eliminó al Real Madrid en octavos de final y es firme favorito frente al Lyon en semis.



“Creo que si me hubieran preguntado hace dos años, cuando firmé aquí, probablemente habría dicho que la Premier League era lo más importante para mí, ya que no la había ganado antes”, comienza diciendo Kyle Walker a la web oficial del club.





“Ahora que he ganado dos de ellas y varios títulos más, este es el que quiero. Probablemente pueda hablar en nombre de todo el equipo y también del Manchester City sobre lo que necesitamos para ser una potencia”.



Walker, internacional con la Selección de Inglaterra, aprovechó para advertir a su equipo que no pase por alto al Lyon, que rebosa confianza tras noquear al campeón de la Serie A, la Juventus, en la ronda anterior.

“El Lyon tiene buenos jugadores. Haber noqueado a la Juventus lo dice todo. Hay que ser un muy buen equipo, muy disciplinado para vencer a la Juventus en dos partidos”, concluyó diciendo.