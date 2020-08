''En el Inter de Milán tienen todos los recursos para fichar a Messi, pueden conseguirlo''

El expresidente del Inter de Milán, el italiano Massimo Moratti, reconoció en que el verdadero sueño del equipo nerazzurro es fichar al argentino Lionel Messi.

La nueva condición que habría impuesto Messi para seguir en el Barcelona

En una entrevista a 'Quotidiano Sportivo', Moratti insiste en que el Inter, concretamente su actual propietario, el grupo chino Suning Holdings, tiene todos los recursos para fichar a Messi si el delantero decide algún día dejar el Barcelona.

''Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial. Pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, Suning tiene todo para traer a Messi. Suning puede conseguirlo'', admitió Moratti.

Por otro lado, el directivo también reconoció que se equivocó con Romelu Lukaku, la nueva figura del Inter. ''¡Me equivoqué con Lukaku! Honestamente, pensé que era fuerte solo físicamente y tenía miedo de arrepentirme de dejar ir a Icardi. En cambio, Romelu es un campeón, siempre ayuda a sus compañeros de equipo, tiene una visión del juego. Conte tenía razón al reclamarlo y he visto que Conte es el mejor para mejorarlo y hacer crecer a todo el equipo que lo rodea''.

Goretzka confiesa que disfrutó ver a Messi abatido en la Champions

Pendiente de la trayectoria del Inter en la Europa League, Moratti también felicitó al Atalanta por su actuación en la Champions. ''Mira, Mbappé me recuerda a Garrincha, el compañero de Pelé. Cuando empieza a correr con el balón, solo puedes dispararle, si puedes ponerlo en su punto de mira. Y luego Neymar, jugó por todo el campo, como no lo ha hecho en mucho tiempo. Perder contra gente así no es una deshonra. Gasperini estuvo extraordinario, como todo el equipo''. }

Palo contra la Juventus

Finalmente, sobre la eliminación de la Juventus en la Champions, dijo que ''una cosa es estar eliminado ante el PSG, otra irse a casa contra el séptimo clasificado del campeonato de Francia. Sinceramente, no hay comparación. No tengo ningún consejo que dar. En el Inter esperamos volver a ganar la Champions''.