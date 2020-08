Se rompe todo entre Barcelona y Messi: La dura determinación que el Barça y Koeman han tomado

Siguen saliendo noticias con respecto al FC Barcelona y Lionel Messi. El argentino parece perder peso dentro del engranaje del cuadro catalán con la llegada de Ronald Koeman, quien impondrá sus leyes, y no las del vestuario, como solía pasar antes.

Lobo Carrasco, panelista de El Chiringuito de España, ha revelado la dura determinación que el Barça ha tomado con el capitán azulgrana Lionel Messi. Según el también ex jugador del club culé, el "Barcelona no le pedirá más consejos a Leo".

"Ronald Koeman se va a encargar de sacar a algunos jugadores de la plantilla que no le interesan por su falta de intensidad y velocidad física, que eso cuando se pierde no se puede recuperar. No quiere un equipo que juegue a ese ritmo, por lo tanto puede ser que haya jugadores que tengamos en listas negras o fuera del Barcelona y algunos se queden, pero a otros, meto a todas las vacas sagradas y grandes estrellas, pero bajo su criterio, intentará sacarlos del Barcelona, parece lógico para que haya una reactivación, pero va más allá de eso", comenzó explicando.

NO LE PEDIRÁN LA PALABRA A MESSI

Lobo Carrasco asegura que el equipo español no le pedirá más la palabra a Messi para que nada más se centre en jugar al fútbol. "Cuando están hablando de apuestas de chicos jóvenes es una apuesta cien por cien, porque prefiere que esté Ansu Fati en el equipo, y que no estén otros jugadores aunque cobren tres veces más y eso va a sanear al Barcelona; dicho de otra manera, a Leo Messi ya no le van a pedir opinión sobre componentes de la plantilla o jugadores, eso creo que va a ser lo que el Barcelona quería, pero no se atrevía por el gran poder que tiene Leo en esa plantilla, en ese vestuario".

Y ahonda. "A partir de ahora, ese porcentaje de responsabilidad... creo que para el Barcelona va a venirle muy bien porque si algo tiene Ronald Koeman, más allá de su forma de entender el fútbol, sistemas tácticos y esas cosas, es la capacidad de decidir y asumir la responsabilidad, el Barcelona tenía con un entrenador un 10, 15 y 25 por ciento (de decisión) y el resto era el vestuario, pero sobre todo Leo Messi, ahora va a ser ese epicentro de Leo Messi con el balón, solo con el balón, y eso creo que es muy bueno para el Barcelona".





Lo interrumpe Josep Pedrerol en su exposición y le pregunta. ¿El Barcelona no le va a consultar en cuanto a fichar jugadores?, y responde: "Antes había la petición de Neymar, por ejemplo, Leo necesita jugadores de velocidad, tú necesitas jugadores, tu quieres jugadpres, pero ¿tienes poder para pedir jugadores?, Messi lo ha tenido, pero hasta aquí", explicó. Y cerró con una frase matadora para el barcelonismo. "Si Leo dice que se quiere ir, no tengo ninguna duda, lo puedo afirmar aquí, no tengo ninguna duda".