Enzo Olivera sentencia a Messi en DIEZ TV: "Si no quiere seguir que se vaya"

El periodista y corresponsal de DIEZ en España, Enzo Olivera brindó su perspectiva del rol de Lionel Messi en el Barcelona tras el debacle en la UEFA Champions League y ahora con su nuevo técnico Ronald Koeman.

En primera instancia comenzó diciendo que "el Barcelona ya no es tema en esta Liga de Campeones, pero siguen cayendo muchos y criticando a otros".

Uno de esos puntos críticos viene de la oleada y debate si seguiría Lionel Messi. Su presidente Josep Maria Bartomeu ha dicho que se queda, pero siguen con brechas de que el argentino se quiere ir y esto le habría comunicado en una reunión privada, según RAC1, explicó Enzo.

Sobre ello soltó que "si Messi plantea irse del Barcelona, el capitán y futbolista más importante de este equipo, la verdad que no estoy de acuerdo. Hay que estar en las buenas, pero hay que estar mal en las malas. Es el referente, el emblema y capitán".

Te puede interesar: La previa de la final de la UEFA Europa League

Y agregó: "No me cuadra que un futbolista con la seriedad de Lionel Messi piense en dejar el Barcelona en este momento difícil, es el único que le puede salvar".

Además, hizo énfasis en la cifra que deberá pagar el club que quiera hacerse de sus servicios.

"No me gustaría que le dijo eso a Koeman porque le quieren sacar a Luis Suárez, Jordi Alba, Gerard Piqué y Busquets. Eso no estaría para nada bien. Si es por un tema personal, que se vaya. Pero el club que quiera a Messi tiene que poner sobre la mesa 700 millones de euros que es su cláusula de salida. ¿Podrán algún club del mundo pagar esta cifra?, yo no me lo creo", soltó.

Ver: Depay sería el nuevo fichaje del Barcelona en la era de Koeman

Dentro del vestuario azulgrana hay varios pesos pesados como señalados, ya han puesto varios de ellos como transferibles para iniciar un nuevo proyecto con Koeman.