Atención, Guatemala: La Selección de Curazao presenta a Guus Hiddink como nuevo técnico

Follow @GustavoRocaGOL

La modesta Selección de Curazao ha presentado a Guss Hiddink como nuevo timonel para encaminar el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El experimentado entrenador holandés de 73 años ya está en la isla caribeña y tomará el mando de la selección que competirá en el Grupo C de la fase previa a la Octagonal Final de la Concacaf.

La misión de Guss Hiddink es clasificar, primeramente a la escuadra curazaleña a la Octagonal de la Concacaf y posteriormente hacer la gesta y clasificar a Curazao a su primer mundial de fútbol.

"Puede que no sea obvio, pero fue difícil decir 'no'. Curazao ha dado buenos pasos en los últimos años y me gustaría ayudar a los jugadores y al personal de la selección a subir un paso más en la escala internacional", fueron las primeras impresiones el nuevo mandamás de esta nación.

Curazao fue cabeza de serie en su bombo para armar los seis grupos de cinco selecciones que lucharán por tres boletos a la fase final de la eliminatoria en Concacaf. Los isleños competirán con Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas. Todas estas selecciones jugarán cuatro juegos; dos de local y dos de visita.

Clasificará el primer lugar del grupo. El ganador se medirá al otro vencedor del encuadre D, donde están Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Ambos ganadores disputarán una eliminatoria de ida y vuelta para decidir quién accede a la Octagonal.

Guss Hiddink llega a la isla después de dirigir a la Sub 23 de China, donde estuvo del 2018 al 2019, pero ha tenido suficiente experiencia a nivel de selecciones, pues ha estado a cargo de Holanda, Corea del Sur, Australia y Turquía, además de su periplo por grandes clubes europeos como el PSV, Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Betis y el Chelsea.

Guss Hiddink ya sabe lo que es pelear en eliminatorias y, también, dirigir en mundiales de fútbol.

Tiene un gran currículum en mundiales también. Dirigió a los holandeses en Francia 1998 y a Corea del Sur en 2002, a ambos los clasificó a cuartos de final. En Alemania 2006 tuvo en su mando a los australianos y los clasificó a octavos, siendo eliminados por Italia, que a la postre se coronó campeón.

GRANDES REFERENTES DE CURAZAO

La Selección de Curazao tiene a grandes jugadores que ilusionan a la isla con competir en la eliminatoria, tal y como lo hicieron en la Copa Oro pasada, donde le ganaron a Honduras.

Dentro de su estrellas están: Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Leandro Bacuna (Cardiff City), Jeremy Cijntje (Heracles Almelo), Rangelo Janga (FC Lugano), Shermar Martina (MVV Maastricht), Eloy Room (Columbus Crew) y Elson Hooi (ADO den Haag).