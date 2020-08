Quiebra los corazones culés: El emotivo mensaje de despedida de Arthur Melo en Barcelona  

En el mes de junio se anunció que Barcelona ya no contaría con Arthur Melo para la siguiente temporada, algo que sorprendió mucho a la afición culé.

El brasileño fue vendido a la Juventus de Turín por 72 millones de euros más 10 en variables, el sustituto del carioca en el Camp Nou será Miralem Pjanic.



El deseo de Arthur siempre fue quedarse en Barcelona, pero no pudo ser así y este lunes ha publicado un emotivo mensaje de despedida que quiebra los corazones culés.







EL MENSAJE DE ARTHUR

"Las despedidas son siempre difíciles, pero más aún si es para dejar atrás un lugar que ya es mi casa, una ciudad increíble que se queda para siempre en mi corazón, donde todos me acogieron como un catalán más. Me descubrieron una nueva cultura y me ayudaron a crecer como jugador y sobretodo como persona.

Me despido de un grupo de jugadores impresionantes, me siento muy afortunado de haber jugado con ellos, pero sobretodo muy agradecido de haber tenido su apoyo como amigos, personas con un corazón enorme. Y de una afición que me conquistó desde el primer día. Me llena de orgullo ser culé y haber defendido uno de los escudos más importantes del mundo, que me demostró un cariño y un respeto que nunca olvidaré.

Arthur Melo siempre dio todo por los colores del Barcelona, ahora jugará para la Juventus de Italia.



Hoy toca decir adiós, pero llevándome un pedazo de todo lo que viví aquí para siempre en mi corazón. Gràcies per tot, Barcelona", se despidió el brasileño.

Arthur siempre sudó la camisa del Barcelona como el mejor y en dos temporadas logró ganar la liga española, pero no el trofeo que más quiere, la Champions League.