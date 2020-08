¡El Barcelona ya sabía desde julio que Messi estaba jugando su última temporada con el club!

Luego de que Lionel Messi comunicara a la directiva del Barcelona el pasado martes su deseo de abandonar la entidad, su futuro eclipsa al mundo del fútbol y la noticia tiene impactado a los miles de aficionados azulgranas.

Sin embargo, en la cúpula culé no mostraron ninguna sorpresa porque desde julio conocían las intenciones del argentino en dejar el club.

El burofax cayó como una bomba para a los fanáticos, pero no para los dirigentes. Messi y sus representantes ya habían trasladado semanas antes que no iba a continuar en el Barça y que ésta era su última temporada.

Según publica Marca, el rosarino les había expresado que no extendería su contrato porque sentía que su exitosa trayectoria como blaugrana había llegado a su fin. La directiva lo sabía porque el mensaje fue trasladado en más de una ocasión.

Posteriormente, Messi acudió al documento oficial y legal, y sus abogados fueron los encargados de enviar el burofax donde contempla su eventual marcha. No obstante, en el Barça sostienen que el argentino no se puede ir e insisten en que tiene contrato en vigor porque no confirmó su salida antes del 10 de junio.

Messi, sin recibir respuesta

La misma fuente asegura que los abogados del argentino trasladaron ayer al Barcelona que el jugador quiere irse de forma amistosa, ya que está evitando salir por la puerta de atrás, por lo que también solicitó una reunión.

Pero hasta el momento el delantero no ha obtenido respuesta porque en la institución solo se sentarán con él para hablar de la renovación y nunca para tratar su venta. La Junta Directiva se mantiene firme en que deberán pagar los 700 millones de su cláusula si quieren ficharlo.