OFICIAL: Sigue la operación salida y el Real Madrid anuncia el traspaso de Óscar Rodríguez

Ya es oficial. El Real Madrid y el Sevilla han acordado el traspaso del jugador, Óscar Rodríguez.

Mediante un comunicado, el club merengue confirma otra venta más, ya que Zidane no contaba con el futbolista de cara a la próxima temporada.

Ver: Liberman revela el equipo bomba con el que Messi tiene un precontrato

"El Real Madrid quiere agradecer a Óscar su dedicación, su profesionalidad y su comportamiento ejemplar durante todas las temporadas que ha formado parte de nuestro club y le desea mucha suerte en su nueva etapa", dice el comunicado de los blancos.

Asimismo, el Sevilla hizo oficial la noticia en sus redes sociales y se muestran muy satisfechos por la nueva contratación.

El volante firma por cinco temporadas. El Sevilla pagará en torno a 13,5 millones por el 75 por ciento de los derechos económicos del futbolista. El Real Madrid se queda con el 25 por ciento restante. Más 1,5 variables por objetivos.

Puedes ver: James Rodríguez se olvida del Madrid en unas picantes vacaciones con su novia

A pesar de contar con ofertas de otros clubes, Óscar Rodríguez ha querido jugar en Nervión la próxima temporada.

SUS DATOS

Óscar Rodríguez inició su andadura en la cantera del Madrid en 2009. Su paso por el escalafón del club blanco fue meteórico, hasta llegar en 2017 al Castilla, entonces bajo el mando de Santiago Hernán Solari. Esa misma temporada debutó a las órdenes de Zidane con el primer equipo, en un partido de Copa del Rey ante el Fuenlabrada.

Además: La lista de bajas de Zidane de cara a la temporada 2020-21

También con la selección ha pasado por todas las categorías, sub 16, sub 17 y sub 19, hasta dar el salto a la absoluta en la convocatoria de Luis Enrique del pasado 20 de agosto.