Los espectadores regresan al estadio en Inglaterra en amistoso entre Brighton y Chelsea

Aplausos, cánticos... Por la primera vez desde la interrupción de la temporada a mediados de marzo por la pandemia, 2.500 espectadores asistieron este sábado a un partido de fútbol en Inglaterra, un amistoso entre Brighton y Chelsea.

"Welcome back... We missed you" (Bienvenidos, les hemos echado de menos). El mensaje en las pantallas luminosas en las tribunas resumía el sentimiento general.

Distanciados por varios asientos, los 2.500 espectadores elegidos entre los abonados del Brighton animaron un estadio en el que caben 30.000 personas, con cánticos y exclamaciones en los escasos momentos llamativos del duelo.

Ver: Jorge Messi y sus palabras para Bartomeu

"Es un día fantástico, un pequeño paso hacia la normalidad", señaló Graham Potter, técnico del Brighton.

"Fue tan bueno volver a ver aficionados, aunque no cambien completamente la dinámica del estadio. Creo que hicieron mucho ruido y que estuvieron muy implicados en el partido. Espero que apreciaran nuestra prestación", añadió.

Te puede interesar: Andrea Pirlo ficha para la Juventus a un futbolista estadounidense

El gobierno británico había dado el visto bueno durante la semana para que este partido sirviera de test para un regreso progresivo de los hinchas a las gradas, a partir de octubre.

El Amex Stadium de Brighton fue elegido por sus diversas opciones para entrar y sus zonas espaciosas, que facilitan la distancia física.

Los aficionados se pueden contemplar bien ordenados en las graderías.

Sobre el terreno, el Chelsea, que aprovechó para alinear a a dos de sus fichajes, el marroquí Hakim Zyiech, procedente del Ajax Amsterdam, y el alemán Timo Werner (del RB Leipzig), se adelantó en el minuto 4 con un tanto de este último.

Zyiech no comenzó con buen pie y se tuvo que retirar tocado tras 54 minutos de juego.

Al final del partido el Brighton igualó de penal (89).