Avisan al Barcelona: "Messi puede presentar una demanda y pedir el tránsfer provisional"

El tema de Lionel Messi con respecto a su posible marcha del FC Barcelona sigue generando noticia desde la Ciudad Condal. El turno de hablar fue de Toni Freixa, un ex dirigente del club y precandidato a las elecciones a la presidencia en marzo de 2021.

Freixa habló con el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio. El abogado de profesión ha ficho que siempre supo que “eso no podía ir demasiado lejos”, revelando que “pude acceder al contrato de Messi y al burofax que envío al club y vi que no tenía mucho recorrido”.



Consultado por los panelistas si había asesorado legalmente al Barcelona para ver el contrato de Lionel Messi con el club y el burofax, aclaró que “no, pero como ustedes los periodistas, he indagado”.

NO CREE QUE MESSI HAYA ESTADO MAL ASESORADO

Toni Freixa no cree que el astro argentino haya estado mal asesorado por sus abogados: “El cliente siempre tiene la razón, supongo que le avisarían que no por enviar el burofax iba a tener la razón, pero si decidió seguir adelante le tienen que defender. Pero el Barça se plantó en su postura”.





“Ahora Messi puede presentar una demanda y pedir ahora el tránsfer provisional, pero ya sabe que un juez puede decretar luego que su club de destino pague su cláusula de rescisión de 700 millones o una penalización muy alta y ningún club va a correr ese riesgo”, avisó el abogado Toni Freixa que buscará la presidencia del FC Barcelona.