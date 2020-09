Rakitic sobre Messi: "No puedo decir que fuésemos los mejores amigos, pero siempre me ha tratado bien"

El mediocampista Ivan Rakitic se despidió del FC Barcelona y tras eso, ha hablado sobre su etapa en el equipo culé. Habló sobre su relación con Lionel Messi.

El croata pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE y Radio MARCA y dijo que no entendía varias decisiones del club.

LO QUE RAKITIC DIJO:

Sobre el club azulgrana: "El Barça es el mejor club para estar, pero ha llegado el momento de irme".



Su salida del Barcelona: "Había llegado el momento de irme. Las tres partes nos hemos quedado muy contentas".

El Sevilla: "Vengo con mucha ilusión, con ganas de empezar y de ayudar al equipo".



La posible marcha de Messi: "No habló conmigo de su salida. Me he enterado a través de los medios de comunicación".



Su relación con Messi: "No puedo decir que fuésemos los mejores amigos, pero Leo siempre me ha tratado bien".



¿Vidal juega por ser Messi?: "Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no las quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo...".