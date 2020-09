El berrinche que le armó Thiago a Lio Messi al darse cuenta que se iban de Barcelona

Tremendo caos se le armó a Lionel Messi cuando le comunicó a su familia que se iría adel FC Barcelona. El propio jugador confesó que uno de los más tocados fue Thiago, el hijo mayor del crack.

El astro argentino reveló que Thiago se puso a llorar y le pidió que no se fueran de la Ciudad Condal. Lo hizo entre lágrimas.

"Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte", comenzó diciendo Lionel Messi.

Ahonda. "Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…”, aseguró.

Finalmente Lionel Messi decidió permanecer, al menos un año más, en el FC Barcelona.