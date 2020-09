Escándalo en la Selección de Inglaterra: Dos 'joyitas', excluidas por invitar mujeres a su habitación

El seleccionador inglés Gareth Southgate anunció este lunes que el medio ofensivo Phil Foden y el delantero Mason Greenwood fueron excluidos de la selección inglesa que jugará ante Dinamarca el martes en la Liga de Naciones por haber violado las medidas anticovid.



"Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra el covid-19)", explicó Southgate en una rueda de prensa sobre Foden y Greenwood, que debutaron con la selección absoluta inglesa el sábado.



"Rápidamente hemos decidido que no podían tener contacto con el resto del grupo, que no irían al entrenamiento y que tenían que volver a Inglaterra de manera separada", añadió.



Según la prensa islandesa, tras el partido ganado por Inglaterra (1-0) el sábado en Reykjavík, los dos jugadores de Manchester, Foden (City) y Greenwood (United), recibieron la visita de dos islandesas en el hotel del equipo.

Mason Greenwood y Phil Foden debutaron ante Islandia con la absoluta de Inglaterra, pero a las horas fueron separados.



Las imágenes de los dos jugadores, tomadas por las chicas, circularon por las redes sociales.



Según las reglas establecidas por las autoridades británicas e islandesas, la delegación inglesa no podía abandonar el hotel ni encontrarse con personas que no pertenecieran al grupo, con la excepción del partido.



"Estamos todavía estudiando los hechos, debo ver los detalles, pero es seguro que hubo una violación de las directrices que nos habían llevado mucho tiempo poner en marcha y que el equipo había seguido a la letra", añadió Gareth Southgate.



"Desde este punto de vista no tenemos otra elección", añadió sobre enviar a los jugadores a casa para que cumplan una cuarentena de 14 días.

- Reprendidos por los clubes -

Southgate añadió que el encuentro entre las chicas y sus jugadores, de 18 (Mason Greenwood) y 20 años (Phil Foden), tuvo lugar fuera de la zona del hotel y que "nadie tuvo contacto con los futbolistas, ni en el desayuno ni en el entrenamiento".



"Soy padre de jóvenes y sé que a veces cometen errores. Admitieron su responsabilidad y pidieron disculpas", añadió el técnico.



Ambos jugadores también fueron reprendidos por su clubes. "El Manchester United está en contacto con la FA (Federación Inglesa) y está decepcionado con el comportamiento de Mason Greenwood", señalaron los Red Devils sobre un jugador que llegó a su academia a los seis años.



El City también fue duro con Foden, que llegó a los ocho años a la casa de los Sky Blues.



"Es evidente que el comportamiento de Phil es totalmente inadecuado. Su actitud es contraria no solo a las directrices estrictas en relación con el Covid-19, está en las antípodas de lo que se espera de un jugador del City o del equipo de Inglaterra", señaló su club.



Paradójicamente, Islandia no está en la lista de países a los que el gobierno británico exige una cuarentena a los pasajeros a su llegada, por lo que ambos jugadores podrían intentar no tener que cumplir el aislamiento.



Inglaterra juega el martes en Dinamarca su segundo partido de la Liga de Naciones.