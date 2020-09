Filtran la conversación entre Foden, Greenwood y las chicas: ''¿Para qué creés que vamos al hotel?''

Los futbolistas Mason Greenwood y Phil Foden fueron expulsados de la concentración de la selección inglesa tras incumplir las medias anticovid luego de invitar a un par de chicas a su hotel. En las últimas horas se filtró la conversación entre los jugadores y las mujeres, según Mundo Deportivo.

Los jugadores comenzaron preguntando que cuál era el plan que tenían y como respuesta recibieron que ellas estaban dispuestas a ir al hotel de concentración para acompañarlos por un rato.

Una de las chicas fue identificada como la modelo de 20 años, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, quien habló para algunos medios británicos sobre cómo fue todo y lamenta lo sucedido.

''Nos conocimos online. Hablé con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia. Me siento muy mal por él y nunca quise ponerlo en esta posición, pero no sabíamos que estaban en cuarentena o no hubiéramos ido'', explicó la joven.

''No sabíamos ni quién era Phil (Foden). Le pregunté quién era. No me gusta mucho el fútbol. No lo veo. No sabíamos que Mason jugaba para el United. No hemos hablado con ellos desde entonces'', agregó.

Nadia acudió al hotel con su prima, de 19 años: ''Fue una buena noche, por supuesto. Los cuatro pasamos tiempo juntos y nos conocimos. Fueron buenos chicos. Muy, muy buenos'', sentenció.

La conversación entre los futbolistas y la modelo

Foden: ''¿Qué estabas diciendo?''

Chica: ''¿Cuál es el plan?''

Foden: ''¿Cuál es el plan?''

Chica: ''Mmmm...''

Foden: ''Mason, ¿cuál es el plan?''

Chica: ''Podemos ir al hotel, pero no sé cómo nos van a colar''

Foden: ''¿Para qué venís al hotel?''

Greenwood: ''¿Para qué crees?''

Chica: ''Sí, ¿para qué crees, tío?''

Foden: ''¿Tienes una amiga?''

Chica: ''Sí''