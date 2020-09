Memphis Depay confirma el interés del FC Barcelona y sería el primer fichaje de Koeman

Lo que era un rumor desde hace varias semanas, hoy se confirma. Memphis Depay se puede convertir en el nuevo jugador del FC Barcelona en los próximos días.

La estrella del Lyon jugó ayer con la selección de Holanda en partido por la segunda jornada de la Liga de Naciones que disputaron ante Italia (1-0). Ahí, el atacante atendió a los medios.

Ver: Barcelona contacta a Thiago Alcántara

En declaraciones a la televisión neerlandesa ‘NOS’, Depay admitió que sí existe interés del Barcelona en sus servicios.

“Vamos a esperar a ver qué sucede... Mañana hablaré con el Olympique de Lyon. Sé que hay interés, pero no puedo decir mucho más, principalmente porque tampoco he hablado mucho con mi agente”, comentó el actual delantero del Lyon, Memphis Depay.

El Barcelona busca hacer un buen negocio en la operación de Depay, jugador por el que el Lyon está pidiendo 30 millones de euros, pero aquí entraría un jugador del FC Barcelona que no está en los planes de Koeman, se trata de Samuel Umtiti.

El conjunto blaugrana estaría dispuesto a fichar a Depay metiendo en la operación a Umtiti, pero consideran que el precio del holandés anda entre 20 y 25 millones de euros.

EL LYON ESTALLA

Jean Michel Aulas, presidente del Lyon, ha dejado claro que además del Barcelona hay otro club interesado en Depay, se trata de la Roma de la Serie A.



Memphis Depay sería el sustituto de Luis Suárez en el Barcelona, quien no entra en los planes de Koeman.

Aulas no está muy contento con la inminente salida de su estrella y ha dejado claro que Memphis Depay tiene contrato hasta 2021. Lanzó una serie de mensajes en sus redes sociales.

Además: El Inter de Milán desvela por qué no ficharon a Messi

"Si Memphis pudiera irse en agosto, ¡tendría que quedarse con nosotros en la 20/21! Contrariamente a lo que he leído, no hubo negociación con el Barça, no creo que al OL le interese dejar marchar a su capitán tras este año truncado por la LFP" (esto último, en referencia a la decisión de dar por finalizada de forma anticipada la Ligue 1 a causa de la pandemia del coronavirus, otra de las batallas de Aulas).

Y en un segundo tuit, el presidente del Lyon todavía muestra un tono más disgustado: "¡Depay envía a paseo al Lyon, salida inminente! Cuántas tonterías en este cursi y derrotista mensaje... El OL tiene los medios para imponer su estrategia y quiere tener un muy buen año".