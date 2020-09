¡Regresan! Premier League y liga española inician su temporada 2020/21 este fin de semana

El fútbol está de regreso, dos de las ligas más importantes del mundo, Premier League y española, pegan la vuelta este fin de semana para la temporada 2020/21.

Mercado de fichajes: El trueque galáctico entre Real Madrid e Inter, bombazo de Luis Suárez y baja en Barcelona

Liverpool busca defender el título de la liga inglesa tras ganarlo la campaña pasada, los de Klopp buscan un histórico bicampeonato, Manchester City quiere evitarlo.

Chelsea se reforzó bien para pelear y Manchester United, Arsenal y los demás equipos buscarán competir. Además, los ascendidos dan mucho de qué hablar.

Uno de ellos es el Leeds United de Marcelo Bielsa, el DT argentino vivirá su primera experiencia en la Premier League y espera que sea buena.

JORNADA 1 DE LA PREMIER

Sábado

Fulham - Arsenal (5:30 A.M)

Crystal Palace - Southampton (8:00 A.M)

Liverpool - Leeds United (10:30 A.M)

West Ham - Newcastle (1:00 P.M)

Domingo

West Bronwich Albion - Leicester (7:00 A.M)

Tottenham - Everton (9:30 A.M)

Sheffield United - Wolves (11:00 A.M)

Lunes

Brigthon - Chelsea (1:15 P.M)

*Manchester City no juega porque llegó lejos en la Champions League y tiene una semana más de descanso*

LIGA ESPAÑOLA

Otra liga que regresa es la española, Real Madrid quiere aprovechar la crisis del Barcelona y ganar un bicampeonato que no gana desde la temporada 2006 - 2008.

Pero, estos equipos no arrancarán su participación este fin de semana ya que viven la misma situación del Manchester City, por lo que tienen más descanso.

Por otra parte, el Cádiz del hondureño, Choco Lozano, si jugará en su regreso a la liga española luego de 15 años en la segunda división.

El submarino amarillo jugará en casa ante el Osasuna en la primera jornada de la competición española. A continuación, la fecha completa.

Sábado

Eibar - Celta de Vigo (8:00 A.M)

Granada - Athletic Bilbao (10:30 A.M)

Cádiz - OSasuna (1:00 A.M)

Domingo

Alavés - Real Betis (6:00 A.M)

Valladolid - Real Sociedad (8:00 A.M)

Villarreal-Huesca (10:30 A.M)

Valencia - Levante (1:00 P.M)