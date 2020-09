''Se fue muy feliz de mi habitación'': una de las chicas revela más detalles del escándalo de la selección inglesa

La selección de Inglaterra cumplió en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, pero sin dudas la noticia que fue mediática es la expulsión de Phil Foden y Mason Greenwood del plantel por no respetar la normas anticovid y pasar la noche con un par de chicas islandesas.

Phil Foden, el futbolista que Guardiola no vendería ni por 500 millones de euros

Ya han pasado cuatro días desde que se publicó que Lara Clausen y Nadia Sif estuvieron con ambos jugadores en el hotel de concentración, pero cada vez revelan más detalles de lo que sucedió en esa velada.

Lara Clausen, de 19 años, que ya habló para la prensa local ahora dialogó en exclusiva con el MailOnline y contó todo lo que sucedió con con Foden, desde que se encontraron en el hotel hasta que el personal de seguridad de la selección inglesa irrumpió en su habitación a las 6:00 AM en busca del mediocampista. Ella reconoció que se acostó con el jugador solo unas horas después de que hiciera su debut con la selección, sin saber que tenía novia y un hijo.

La modelo cuenta que dejó a su prima Nadia en el hotel en la medianoche del domingo, pero mientras volvía a casa, ella la llamó y le dijo que había llegado ''un jugador llamado Phil'' y le preguntó si tenía una amiga. ''Le pregunté por teléfono quién era este tipo y se ofendió porque no lo conocía. Pedí su nombre y miré sus fotos en Instagram para ver cómo se veía. Luego acepté volver al hotel'', desveló Lara.

Una vez que llegó al hotel, se reunieron en una de las dos habitaciones que habían reservado en el tercer piso y allí estaban Foden y Grenwood. '''Dejé mis cosas en mi habitación y fui a la de Nadia. Los chicos no estaban allí al principio. Luego vinieron cuando yo estaba en el baño. Hablamos durante media hora en la habitación de Nadia. Les dijimos que no sabíamos nada de fútbol y que no sabíamos quiénes eran. Mason mintió sobre su edad, dijo que tenía 20 años, pero solo tiene 18. Ninguno de nosotros bebió alcohol, solo comimos los dulces. Y luego Phil pidió ir a mi habitación, solos nosotros dos''.

Cuentan la verdad sobre el escándalo de Foden y Greenwood con dos modelos

Una vez que Lara y Foden llegaron al dormitorio, el jugador ''puso algo de comedia en la televisión y empezamos a conversar''. ''Me dijo que estaba en el Libro Guinness de los Récords por ser el jugador más joven en conseguir un trofeo. Pero era como un chico común. No sentí que fuera alguien famoso. Bromeamos mucho. No me habló de su vida personal. Luego, simplemente me besó. Él era un buen besador'', agregó Lara Clausen.

A las 3:00 AM los cuatro se reunieron y dieron por terminada la noche, aunque Lara relató que los dos futbolistas se despidieron cariñosamente de ellas. ''Phil me dijo que era sexy, hermosa y que tenía un buen trasero. Realmente creo que se lo pasó bien conmigo. Habló amablemente de mí, diciéndome lo hermosa que era. Foden todavía estaba bien despierto, pero Greenwood dijo que estaba cansado y le dijo a Phil que se despidiera. Se fue muy feliz de mi habitación''.

Tres horas más tarde, las modelos se despertaron con un golpe en la puerta de los agentes de seguridad de la delegación inglesa. ''Nadia abrió y el equipo de seguridad estaba allí. Irrumpieron gritando: '¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos?'. Les dijimos que se habían ido hace tiempo. Encendieron las luces y miraron en el baño, en los armarios. Estaban bastante enojados, pero les dijimos que no tenían derecho a irrumpir así. Nos volvimos a dormir hasta las 9:00 AM y nos despertó una llamada telefónica de un periódico islandés para comentarnos que estaban publicando mis videos''.

De esta manera finalizó la noche que derivó en la sanción disciplinaria del técnico inglés Gareht Southgate, quien expulsó a los jóvenes jugadores, tachándolos de ''ingenuos''. Tanto Foden como Greenwood fueron multados con 1,800 dólares por las autoridades islandesas por romper las reglas de aislamientos para evitar el contagio de coronavirus.