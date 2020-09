Desvelan el gran secreto que tenía guardado Cristiano Ronaldo para seguir rompiéndola con 35 años

Luego de que Cristiano Ronaldo alcanzara la marca de anotar más de 100 goles con la selección de Portugal, el diario español Marca desveló cuál ha sido uno de los secretos mejor guardados del delantero para mantenerse en plenas condiciones a sus 35 años.

El luso siempre ha priorizado el cuidado personal con entrenamientos, sana alimentación y buen descanso, que lo colocan como uno de los mayores ejemplos a seguir para tener éxito en el fútbol.

La citada fuente revela que para que Cristiano se siga manteniendo en forma, contrató a principios del presente año a uno de los mejores chefs del planeta, con la intención de que esté atento por su dieta en todo momento.

Se trata de Giorgio Barone, un concinero italiano que controla todos los movimientos de CR7 las 24 horas del día, pero también a su pareja Georgina Rodríguez y todos los hijos del jugador.

Uno de sus fuertes es que le gusta elegir cada mañana el mejor producto del mercado para elaborar sus platos, teniendo en cuenta lo que solicita cada cliente. Además, cuenta con su propia marca de vinos, y ahora se convirtió en una pieza fundamental del staff de Ronaldo. En distintas oportunidades se le pudo ver junto al atacante en su casa en Turín o incluso arriba de un yate, en las recientes vacaciones del ariete de la Juventus.

Marca señala que el chef firmó un contrato de confidencialidad para no divulgar nada acerca del núcleo más íntimo del portugués, aunque el chef Luis Lavrador, encargado de la alimentación de la selección lusa, contó algunos detalles de la dieta que lleva Ronaldo.

''Nunca falta fruta fresca, cereales integrales, proteína magra y muchas ensaladas'', confesó. El delantero también tiene una debilidad por los pescados, especialmente por el besugo, el pez espada y la lubina.

Además, Lavrador mencionó que Cristiano suele beber cada mañana jugos de fruta naturales, preferiblemente de pera, manzana y piña, y también es muy amante del café.

Cabe resaltar que al chef de Cristiano Ronaldo, especialista en pastas, no es la primera vez que se le relaciona con un futbolista, ya que en el pasado trabajó con Alberto Aquilani (ex Milan y Juventus), Massimo Ambrosini (ex Milan y Fiorentina), Stefano Sensi (actual jugador del Inter) y Kevin-Prince Boateng (actual jugador de la Fiorentina).