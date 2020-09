Pochettino explotó contra el Tottenham: El motivo por el cual el entrenador está enfadado

El documental del Tottenham "All or Nothing", está dando mucho de qué hablar entre otras cosas por las charlas que ha tenido José Mourinho con los futbolistas.

Dos que resaltaron fueron las que mantuvo con Danny Rose y Dele Alli, donde el entrenador fue de frente y les dijo la verdad. Al igual que los jugadores al DT.



Lo curioso de todo es que el antiguo entrenador y quien comenzó la temporada antes de que llegar Mourinho, Mauricio Pochettino, aparece poco.



El argentino fue despedido por malos resultados, todo esto poco después de guiar a los Spurs a su primera final de Champions League de la historia.

Pochettino explotó en contra del documental del Tottenham por el tiempo que aparece él y su asistente, esperan ser un poco más protagonistas.

SUS FRASE SOBRE EL DOCUMENTAL

"Está bien. Cinco años y medio (en el club) y solo aparecemos durante 25 minutos tratando de explicar por qué dejamos el club", comentó para Behing The Lines.

"Jesús Pérez y yo solo miramos los primeros 25 minutos, hasta que salimos del Tottenham. La visión que se da es correcta, ni más ni menos", agregó.



"Lo siento por Jesús. Abrimos las puertas a ‘Amazon’ en un momento complicado y él estuvo con el equipo de grabación desde las 07.00 de la mañana, tratando de hacer que todo saliera bien con los jugadores, staff, con todo. Pues bien, después de 25 minutos de visualización, creo que Jesús sale solo una vez conmigo", cerró el DT.