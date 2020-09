La razón por la cual Ronald Koeman no podrá dirigir al Barcelona en el debut de La Liga

Los problemas en el FC Barcelona están a la orden del día. Después de solventar el impasse con Lionel Messi, ahora el club presidido por Josep Maria Bartomeu tiene otro hoyo por tapar; el problema que tienen con Quique Setién.

Ver más: Luis Suárez dejará el FC Barcelona; ya está en Italia



Según información de medios españoles, el conjunto blaugrana aún no logra “arreglarse” con Quique Setién en el tema de su finiquito como entrenador, por lo que no pueden tramitar la ficha de Ronald Koeman como el nuevo técnico del club.



Koeman no puede sentarse en el banquillo del Barça en partido oficial ya que no se ha podido tramitar su ficha porque la institución y Setién no se ponen de acuerdo con el finiquito.

De hecho, este jueves salta la información que indica que el ex técnico del Barcelona, Quique Setién, amenaza con llevar a los tribunales al club catalán.





Debido a su participación en los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona disputará su primer duelo de la temporada hasta el domingo 27 de septiembre, en la jornada 3, por lo que le restan menos de dos semanas para solucionar los problemas en su banquillo.



Ronald Koeman, en su primer duelo al mando del club, en un amistoso ante el Girona FC obtuvo una victoria de 3-1, con dos goles del astro argentino Lionel Messi y uno más de Coutinho.