Amenaza a Bartomeu: Quique Setién puede llevar al Barcelona a los tribunales tras su despido

Quique Setién volvió a ser noticia luego del 8-2 del Bayern Múnich en la Champions League que lo sacó de ser entrenador del Barcelona.

Setién ha emitido un comunicado en sus redes sociales a raíz de la controversia que se ha dado porque Ronald Koeman no podrá estar en el banquillo el primer partido del Barca.

El contrato del exDt azulgrana no está resuelto y lo explicó de manera formal: "no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después de la destitución), cuando me han remitido la comunicación escrita de dicho despido", dejó saber Quique.



Setién añade que no hay una "liquidación alguna" para sus colaboradores. Además, Barcelona le debe una "futura reubicación" en otros cargos.

Por lo que el entrenador ha amenazado con interponer las acciones legales correspondientes" ya que "nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto".

COMUNICADO DE QUIQUE SETIÉN