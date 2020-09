Guardiola confiesa por qué quiere seguir siendo el técnico del Manchester City

Pep Guardiola está dispuesto a renovar en el Manchester City, equipo con el que tiene contrato hasta 2021 y reconoció que le gustaría quedarse más años en Inglaterra, pero tiene que cumplirse una condición.

''Me encantaría quedarme más tiempo en el City, es un sitio donde estoy realmente bien, pero para quedarme me lo tengo que merecer'', dijo el técnico catalán, agregando que ''en la última década, este club ha llegado a ciertos estandartes, y se que para renovar debo mantenerlos''.

El respaldo y la comodidad que siente Guardiola en el conjunto inglés son los principales factores de estas declaraciones. Desde el City, una de las prioridades es extender el contrato del entrenador, por lo que todo apunta a que todo seguirá igual de cara al próximo curso.

Pep argumentó claramente los motivos por los cuales está cómodo en Mánchester: ''El club nunca me ha presionado ni ha dudado de mi, desde el primer día hasta hoy. Me dejan hacer mi trabajo. Y se que esto seguirá así. Nunca me han dicho 'tienes que ganar tantos títulos', o 'tienes que hacer las cosas así'. Simplemente me dejan jugar''.

Esta ya es la quinta temporada de Guardiola en el City, siendo el club donde ha pasado más temporadas de toda su carrera deportiva. Su última renovación con la entidad inglesa la firmó en mayo de 2018.