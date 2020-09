Bartomeu le responde a Messi: ''Las cosas se hablan en privado, no voy a discutir con él''

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, ofreció una entrevista para el canal oficial del club azulgrana, en donde habló de varios temas como Lautaro Martínez, Memphis Depay y las polémicas declaraciones que hizo Messi hace unas semanas.

La situación con Messi

''Todo lo que deba hablar con él, lo haré en los vestidores. No voy a discutir con ningún capitán. Creo que las cosas se tienen que hablar en casa, públicamente no. No podría permitir dejar ir al mejor del mundo. Queremos que Messi se retire en el Barcelona y hacer un proyecto con él''.

Luis Suárez

''Hoy todavía es jugador del Barcelona, es todo lo que puedo decir''.

Riqui Puig

''Koeman explicó los motivos. Se ha exagerado la noticia. No es que Koeman no cuente con él''.

Sin dimisiones

''La Junta seguirá trabajando para hacer un equipo lo más competitivo posible. Ya hablaremos después de la validación. En estos momentos nadie quiere dimitir. El club no se para y sigue trabajando, tenemos muchas cosas pendientes. Es un mercado atípico que acaba el 5 de octubre''.

¿Sin dinero para Depay?

''El dinero no es un problema para el Barcelona si se necesita, pero antes de que lleguen unos jugadores deben salir otros. Una vez solucionemos las salidas veremos si hay llegadas''.

Lautaro Martínez

''¿Dinero para fichar a Lautaro? No entro en nombres concretos, lo que ya hemos explicado es que la pandemia ha afectado a los recursos y todos los clubes debemos adaptarnos, reduciendo masa salarial para cumplir el Fair Play, esa es la clave''.

Setién

''Se le comunicó cuando tocaba y en ese momento se negocia su salida con los agentes. Pasan los días y no se puede llegar a un acuerdo pactado. No veo ningún lío con esto. Si no hay acuerdo, pues debe hacerlo un juez laboral. Agradezco a Setién que nos ayudara. No tuvo la suerte de otros entrenadores. Debemos dejar de hablar de las cosas malas''.