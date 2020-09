La reacción de Zidane tras empatar contra la Real Sociedad y aclara su situación con Jovic

Luego del decepcionante empate del Real Madrid en Anoeta, Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa y explicó por qué no le dio oportunidad a Luka Jovic. El francés está convencido de que el equipo irá mejorando con el pasar de la fechas en la presente temporada.

Sensaciones

''Son dos puntos perdidos porque siempre vamos a por la victoria. En general hicimos un buen partido. En defensa no concedimos nada. En la primera parte creamos ocasiones, en la segunda no''.

Los dos delanteros suplentes se quedaron sin jugar

''No quería cambiar el dibujo, había que meter a jugadores en la bandas. Es lo que hicimos''.

Jovic

''Tengo muchos jugadores. Hoy he elegido así. No tengo nada contra Jovic ni contra otro jugador. No quería cambiar el dibujo y por eso toqué las bandas''.

Odegaard

''Contento con su debut. No tiene molestias en la rodilla que es lo importante. Es el primer partido y sólo hemos tenido tres semanas. Poco a poco iremos mejorando con él. Hay que estar tranquilos con todos. Nos ha faltado el gol, pero hay que mantener la calma''.

Casemiro

''En la primera parte dominamos, pero en la segunda parte bajamos el ritmo. Lo de Casemiro fue algo puntual''.

Varane

''Lo que pasó en Mánchester puede pasar. Nosotros sabemos los jugadores que tenemos y todos los defensas hoy lo han hecho muy bien. Sólo hemos concedido un remate a puerta. Esto es trabajo de todos los jugadores, que defienden muy bien. Ahora vamos a pensar en hacer las cosas mejor en ataque''.