Destrozan a Van Gaal: ''Es una de las peores personas que he conocido, habla pura mier**''

El defensor brasileño Rafael Da Silva concedió una entrevista para The Athletic en la que confiesa que compartir vestuario con el técnico Louis Van Gaal fue una de las peores experiencias de su carrera.

Da Silva coincidió una temporada con el neerlandés en el Manchester United (2014-15) y fue suficiente para que le tuviera odio. ''Hablo mal de algunas personas, como Van Gaal. No me gusta Van Gaal porque a él no le gustan los brasileños''.

El lateral cuenta que cuando se enteró que el ex del Barcelona sería su nuevo entrenador, ''mis amigos me llamaron para decirme que a él no le gustaban los futbolistas de mi país y que lo primero que haría era sacarme del equipo''.

Y según el brasileño, todo era cierto porque ''el primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No me lo podía creer''.

Pero el jugador no se iba a quedar de brazos cruzados y quería demostrar su valía en el terreno de juego. ''Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él. Fue tan, tan difícil. Es una de las peores personas que he conocido'', aseguró.

Finalmente, Da Silva se dio por vencido y terminó fichando por el Lyon francés para luego incorporarse a su actual club, el Estambul Başakşehir F. K. de Turquía.

''No le importaba cómo era la gente, solo quería pensar en sí mismo. 'Soy así, me respetas y haces lo que quiero'. Así habla él. Los jugadores se cansan de esto. No es necesario que hable todo el tiempo'', manifestó el defensor, que no se mordió la lengua para criticar duramente las normas del técnico.

''Estableció una rutina de mier**. Quería demostrar que sabía. Tienes que esperar a que todos terminen su comida para irse, lo que está bien, pero se puso a hablar 15 minutos, con el debido respeto, sobre pura mier**'', sentenció.