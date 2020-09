¿El Atlético iría por el fichaje de Messi en un futuro?, el presidente habla al respecto

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha mostrado ilusionado por el fichaje del uruguayo Luis Suárez por el cuadro colchonero. El delantero debutó ante el Granada el pasado domingo y en 20 minutos demostró su valía con una asistencia y dos goles.

Por eso, al mandamás del Atlético pasó por los micrófonos del programa 'El Partidazo' Radio Marca, donde bromeó también con la posibilidad de que Leo Messi deje el Barça para vestir de rojiblanco.



"En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: 'Que vuelva a casa por Navidad'. Con ilusión, todo es posible", señaló Enrique Cerezo en un tono de broma.



Sobre la relación institucional con el Barça, el jerarca del club rojiblanco tuvo palabras de elogio hacia el actual y criticado presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

"Todo ha salido bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barça, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar", dijo con respecto al querer de Luis Suárez de estar con el Atlético.